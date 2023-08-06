Сили оборони на Бахмутському напрямку просуваються трохи швидше, ніж на півдні

Просування військових на Бахмутському напрямку наразі відбувається трохи швидше, ніж на півдні.

Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів в інтервʼю болгарському телеканалу bTV.

«Наступ іде важко, не буду приховувати, але це цілком зрозуміло, тому що росія за цей час побудувала стаціонарні, повністю обладнані, залиті бетоном оборонні пункти. Найголовніше, що наступ не зупиняється, а триває», — сказав Буданов.

За його оцінками, на Бахмутському напрямку наступ йде «трохи швидше», аніж на півдні, проте час покаже.