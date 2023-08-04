Восени тисячі росіян у Латвії отримають листи з проханням виїхати з країни

У вересні шість тисяч росіян отримають листи від Управління у справах громадянства та міграції Латвії з проханням покинути країну.

Про це повідомила голова Комісії Сейму з питань громадянства, міграції та згуртування товариства Інгмарс Лідак, передає латвійське видання Delfi.

За її словами, ідеться про них, хто навіть не спробував пройти перевірку на набуття статусу постійного мешканця ЄС. Ці люди не складали іспит і не отримували тимчасовий дозвіл на проживання.

У тих росіян, які отримають такого листа, буде три місяці, щоб виїхати з Латвії, оскільки вони втратять право на перебування у країні. За порушення передбачена адміністративна відповідальність — штраф.

Однак це не стосується тих росіян, які мають будь-який інший дозвіл на перебування в Латвії, наприклад, візу.