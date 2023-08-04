У Польщі затримали білоруса, якого підозрюють у шпигунстві на користь росії

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Польща затримала ще одного члена російської шпигунської мережі. Загалом у цій справі вже затримали 16 людей.
Про це пише Reuters.
«Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одну, уже шістнадцяту людину, підозрювану в участі в російській шпигунській мережі», — написав Камінський.
«Білорус Михайло А. розвідував військові обʼєкти й порти, а також агітував на користь росії. Його взяли під варту», — додав він.
- У березні Польща заявила, що викрила російську шпигунську мережу і затримала девʼятьох людей — вони нібито готували диверсії та стежили за залізничними маршрутами до України, якими йшла західна зброя та боєприпаси.
- 10 липня Агентство внутрішньої безпеки Польщі заявило, що затримало ще одного учасника шпигунської мережі, яка діяла у країні на користь російської розвідки. Чоловік є громадянином України.
- 19 липня Національна прокуратура й Агентство внутрішньої безпеки Польщі викрили мережу російських агентів, які планували підірвати потяги зі зброєю і гуманітарною допомогою для України.