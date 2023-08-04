Нацбанк презентував монету, присвячену ППО. На ній — зображення ЗРК Patriot

Національний банк продемонстрував нову памʼятну монету «ППО — надійний щит України». Її присвятили «подвигам і героїзму воїнів Сил протиповітряної оборони».
Про це пише пресслужба НБУ.
На реверсі нової монети номіналом 10 гривень замість гетьмана Івана Мазепи зобразили ЗРК Patriot. Вона не колекційна та є у вільному обігу. Тираж становитиме майже 10 мільйонів — це 6% від поточної кількості десятигривенних монет.
Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута, а скульптором був Володимир Демʼяненко.
- У травні Нацбанк випустив монету, присвячену Силам підтримки ЗСУ. Її номінал — 10 гривень.
- У жовтні 2022 року Нацбанк ввів в обіг памʼятну монету номіналом 10 гривень, яка присвячена Силам територіальної оборони Збройних сил України.