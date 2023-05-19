Нацбанк випустив монету, присвячену Силам підтримки ЗСУ. Її номінал — 10 гривень

Національний банк 19 травня ввів в обіг нову памʼятну монету «Сили підтримки Збройних сил України».

Про це повідомили на сайті Нацбанку.

Національний банк України

На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: «Завжди поруч». Аверс монети ідентичний монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі є номінал в обрамленні давньоруського орнаменту, рік карбування та герб України.

Монета виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям, маса — 6,4 г, діаметр — 23,5 мм, тираж — 10 мільйонів монет.