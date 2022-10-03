НБУ ввів в обіг монету, присвячену Територіальній обороні

Національний банк України ввів в обіг памʼятну монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена Силам територіальної оборони Збройних сил України.
Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.
Ось як вона виглядає:
На одному боці монети можна побачити герб України, номінал та рік випуску, на іншому — фігури військових, логотип і гасло Сил тероборони ЗСУ «Готові до спротиву!».
Автори монети — Вадим Балановський, Володимир Демʼяненко та Роман Чайковський.
У Нацбанку також зазначили, що окремо продавати ці монети не будуть — їх передадуть банкам, і вони ходитимуть як звичайні 10 гривень.
- У травні США випустили монети номіналом один долар, присвячені Україні.
- Центральний банк Естонії теж випустить монету номіналом €2, присвячену Україні та свободі.