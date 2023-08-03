Румунія розслідує можливе падіння уламків російських дронів на території країни

Румунія розслідує можливе падіння уламків російських дронів на її території.

Про це 3 серпня заявили в Міністерстві національної оборони країни.

У заяві відомства йдеться, що їм відомо про дрони, які помітили мешканці прикордонної комуни Чаталкіой. Ця громада розташована навпроти українського Ізмаїлу. Група фахівців Військово-повітряних сил Румунії виїхала на місце для розслідування.

«До цього моменту не було виявлено конкретних елементів, які б підтверджували поширені гіпотези», — зазначили у Міністерстві національної оборони Румунії.