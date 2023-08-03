Reuters: У Казахстані в інтернеті зʼявились оголошення про приєднання до російської армії

У Казахстані в інтернеті почали зʼявлятися оголошення, що пропонують понад $5 тисяч за вступ до російської армії. Про це повідомляє Reuters, яке і побачило рекламу.

Реклама показує прапори росії та Казахстану і гасло «Пліч-о-пліч». В оголошенні обіцяють одноразову виплату у розмірі $5 300 тим, хто підпише контракт із російськими військовими, а також щомісячну зарплату в розмірі не менше $2 тисяч та «додаткові пільги».

Оголошення ведуть на сайт, який пропонує потенційним новобранцям можливість вступити до російської армії в Сахалінській області на Далекому Сході. На сайті вказано, що його власником є Агентство розвитку людського капіталу Сахалінської області — це організація, яку створив місцевий уряд.

Оператори кол-центру заявили, що не можуть коментувати розміщення реклами, і організація не відповіла на запитання, які журналісти надіслали електронною поштою.

Згідно з Кримінальним кодексом Казахстану, за участь в іноземних збройних конфліктах загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від пʼяти до девʼяти років.