Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам воювати в Україні

Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам брати участь у війні проти України. За це передбачена кримінальна відповідальність.
Про це повідомило Anadolu Agency.
Посольство Киргизстану в рф 21 вересня повідомило своїм громадянам, що за участь у бойових діях на території іноземних держав на них чекає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, можлива також конфіскація майна. Киргизам, які живуть у росії і яких будуть закликати брати участь у війні, радять негайно звертатися до дипломатичного представництва своєї країни.
Посольство Узбекистану в рф також заявило, що застерігає співвітчизників від створення добровольчих батальйонів та/або участі у бойових діях на території іноземних держав. Порушникам загрожує до 10 років позбавлення волі.
У Казахстані за такі дії дають тюремний термін від 5 до 9 років, відповідно до статті 172 КК РК (діяння, повʼязані з умисною неправомірною участю громадян Казахстану у збройних конфліктах чи воєнних діях на території будь-яких іноземних держав за відсутності ознак найманства).
- Казахстан та Киргизстан є членами Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) — військового союзу на чолі з росією, а Узбекистан у 2012 році залишив лави цієї організації.
- 21 вересня путін у своєму зверненні оголосив про часткову мобілізацію для війни проти України. Міністр оборони рф заявив, що мобілізують 300 тисяч осіб нібито з запасу і резервів, проте низка аналітиків каже, що до війська призовуть набагато більше людей.