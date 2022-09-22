Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам воювати в Україні

Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам брати участь у війні проти України. За це передбачена кримінальна відповідальність.

Про це повідомило Anadolu Agency.

Посольство Киргизстану в рф 21 вересня повідомило своїм громадянам, що за участь у бойових діях на території іноземних держав на них чекає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, можлива також конфіскація майна. Киргизам, які живуть у росії і яких будуть закликати брати участь у війні, радять негайно звертатися до дипломатичного представництва своєї країни.

Посольство Узбекистану в рф також заявило, що застерігає співвітчизників від створення добровольчих батальйонів та/або участі у бойових діях на території іноземних держав. Порушникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Казахстані за такі дії дають тюремний термін від 5 до 9 років, відповідно до статті 172 КК РК (діяння, повʼязані з умисною неправомірною участю громадян Казахстану у збройних конфліктах чи воєнних діях на території будь-яких іноземних держав за відсутності ознак найманства).