Одинадцять українських військовополонених у червні опинилися в Угорщині без відома України. Вони могли потрапити туди через Туреччину.

Про це пише угорська редакція «Радіо Свобода».

Літак з військовими прибув до Будапешту 7 червня з Туреччини, а не з росії. Уже наступного дня Російська православна церква заявила, що це зробили за її сприяння, а віцепремʼєр угорського уряду Жолт Семʼєн, який нібито організував звільнення і переміщення військовополонених, підтвердив це.

Урядові джерела видання кажуть, що переміщення українських військовополонених до Угорщини відбулося в обхід угорського МЗС. Тому міністр закордонних справ Петер Сіярто спочатку заявляв про непричетність угорського уряду, проте потім додав, що уряд «не був проти цього кроку».

Юрист-міжнародник Тамаш Хоффманн вважає, що є два варіанти розвитку подій: «Або російська сторона звільнила їх, коли передала Угорщині, або солдати були передані Угорщині як військовополонені, і Угорщина їх звільнила». Інші джерела зазначили, що військовополонені хоч і мали угорське походження, але тільки один з них мав подвійне громадянство і говорив угорською.

Речник Управління України у справах військовополонених Петро Яценко також підтвердив угорське походження військових, проте наголосив, що вони представники України й українського народу.

Дипломатичні джерела угорської редакції «Радіо Свобода» повідомили, що влада Угорщини вважала вигідним, аби військовополонені залишилися в країні, і маніпулювала ними, зокрема, казала, що їх одразу відправлять на передову, якщо ті повернуться в Україну. Це підтвердив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Щодо повної відповідальності РПЦ за передачу військовополонених виникають сумніви, оскільки в полон військових бере армія супротивника і їхню подальшу долю вирішує Міноборони. Тому без дозволу Кремля церква навряд чи змогла б провести таку кампанію.