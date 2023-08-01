Нардеп Холодов після розслідування журналістів пояснив, чому з січня не повертається в Україну

Нардеп від «Слуги народу» Андрій Холодов, який написав заяву про складання депутатських повноважень, пояснив свою відсутність в Україні від січня 2023 року. У зверненні до фракції він написав, що має хворих дружину й дитину, тому не може поєднувати їхнє лікування з відвідуванням засідань Верховної Ради.

«Надалі я не можу суміщати обовʼязки глави сімʼї, займатися лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради», — написав Холодов.

Текст звернення опублікувала речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

Водночас Холодов не пояснив, чому раніше не повідомив керівництво фракції про причини своєї відсутності. У зверненні він закликав нардепів підтримати його заяву про складання повноважень нардепа.

За даними проєкту «Схеми», наразі нардеп перебуває з родиною на Кіпрі, де у них маєток і бізнес. Загалом від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року він виїжджав з України 12 разів, а з січня 2023 року більше не повертався.

Після медійного розголосу Холодов написав заяву про складання повноважень народного депутата, а потім його виключили з партії «Слуга народу».