Нардеп Холодов після розслідування журналістів пояснив, чому з січня не повертається в Україну

Нардеп від «Слуги народу» Андрій Холодов, який написав заяву про складання депутатських повноважень, пояснив свою відсутність в Україні від січня 2023 року. У зверненні до фракції він написав, що має хворих дружину й дитину, тому не може поєднувати їхнє лікування з відвідуванням засідань Верховної Ради.
«Надалі я не можу суміщати обовʼязки глави сімʼї, займатися лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради», — написав Холодов.
Текст звернення опублікувала речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.
Водночас Холодов не пояснив, чому раніше не повідомив керівництво фракції про причини своєї відсутності. У зверненні він закликав нардепів підтримати його заяву про складання повноважень нардепа.
За даними проєкту «Схеми», наразі нардеп перебуває з родиною на Кіпрі, де у них маєток і бізнес. Загалом від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року він виїжджав з України 12 разів, а з січня 2023 року більше не повертався.
Після медійного розголосу Холодов написав заяву про складання повноважень народного депутата, а потім його виключили з партії «Слуга народу».
- У 2019 році Холодов був обраний народним депутатом ІХ скликання від партії «Слуга народу» (22-й номер у списку як безпартійний). Він є членом однойменної фракції у парламенті, а також заступником голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.