МВС скасувало обмеження на кількість спроб скласти практику для отримання водійського посвідчення

Міністерство внутрішніх справ скасувало обмеження на кількість спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

Про це МВС повідомило 1 серпня.

Після завершення навчання в автошколі й отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

необмежену кількість спроб для складання теорії впродовж року;

необмежену кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (якщо неуспішно склали) становить не менше ніж 10 днів.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного — два роки.