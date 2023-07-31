В Австралії ідентифікували уламки, які раніше знайшли на пляжі

Невідомі уламки, знайдені на австралійському пляжі, ідентифікували як космічне сміття. Австралійське космічне агентство заявило, що це фрагмент відпрацьованого третього ступеня ракети-носія Polar Satellite Launch Vehicle.
Про це пише Sky News.
Ракета-носій середньої підйомності належить Індійській організації космічних досліджень. Третій ступінь корабля відкидається на висоті 424,8 км.
Каністра золотистого кольору завдовжки близько 2,5 м і завширшки 2,5 м зараз зберігається на складі.
Раніше уламок космічного сміття охороняла поліція, але згодом експерти встановили, що він не становить жодного ризику.
- Невідомі уламки знайшли 18 липня на пляжі за 241 км від столиці Західної Австралії, міста Перт. Користувачі Twitter тоді припускали, що цей обʼєкт може бути третім ступенем ракети LVM3, яка 14 липня запустила на Місяць індійську місію Chandrayaan-3.