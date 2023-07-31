В Австралії ідентифікували уламки, які раніше знайшли на пляжі

Невідомі уламки, знайдені на австралійському пляжі, ідентифікували як космічне сміття. Австралійське космічне агентство заявило, що це фрагмент відпрацьованого третього ступеня ракети-носія Polar Satellite Launch Vehicle.

Про це пише Sky News.

Ракета-носій середньої підйомності належить Індійській організації космічних досліджень. Третій ступінь корабля відкидається на висоті 424,8 км.

Australian Space Agency

Каністра золотистого кольору завдовжки близько 2,5 м і завширшки 2,5 м зараз зберігається на складі.

Раніше уламок космічного сміття охороняла поліція, але згодом експерти встановили, що він не становить жодного ризику.