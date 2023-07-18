На австралійському пляжі знайшли невідомі уламки. Імовірно, вони впали з космосу

Австралійське космічне агентство досліджує невідомі уламки, знайдені на пляжі. Імовірно, це фрагмент ракети.

Про це пише Space.

«Наразі ми робимо запити щодо цього обʼєкта, розташованого на пляжі біля затоки Джуріен у Західній Австралії. Обʼєкт міг бути фрагментом іноземної космічної ракети-носія, і ми підтримуємо звʼязок із глобальними партнерами, які можуть надати більше інформації», — йдеться у повідомленні космічного агентства Австралії.

Rachel Griffiths

Тим часом користувачі Twitter припускають, що цей обʼєкт може бути третім ступенем ракети LVM3, яка 14 липня запустила на Місяць індійську місію Chandrayaan-3. Її зліт було видно з Австралії. Інші люди стверджують, що шматок сміття може бути третім ступенем іншої індійської ракети, ракети-носія Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

Конвенція ООН 1972 року встановлює відповідальність, якщо космічне сміття завдає шкоди при поверненні на Землю. Її використовували лише один раз в історії космосу, коли ядерний супутник Радянського Союзу, відомий як «Космос 954», впав у канадській Арктиці у 1978 році.

Зрештою Канада та Радянський Союз домовилися про витрати на очищення у розмірі 3 мільйонів канадських доларів, що приблизно еквівалентно $10 мільйонам у цінах 2023 року.