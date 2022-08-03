В Австралії фермер знайшов у полі частину капсули SpaceX

Фермер з Австралії знайшов у полі частину капсули SpaceX, яка впала з космосу. Це підтвердило Австралійське космічне агентство (ASA).

Про це пише BBC.

Експерти назвали цю знахідку «рідкісною» і «захоплюючою», а також зазначили, що з часом такі події можуть стати більш поширеними. Дослідники встановили, що об’єкт приземлився у полі 9 липня.

Пізніше неподалік знайшли ще два уламки капсули. Австралійське космічне агентство попросило всіх, хто натрапить на такі предмети, зателефонувати на гарячу лінію, яку організувала компанія SpaceX.

«Було дуже захопливо бачити все це зблизька, я ніколи не бачив, щоб шматок космічного сміття так падав», — сказав астрофізик з Австралійського національного університету Бред Такер, якого викликали досліджувати уламки.

Професор астрофізики університету Ворика Дон Поллакко підтвердив, що космічне сміття потрапляє на сушу дуже рідко. За його словами, уламки падають з космосу на Землю щодня, але переважна більшість з них потрапляє в океани.