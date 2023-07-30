Україна наступного тижня розпочне переговори зі США щодо безпекових угод до її вступу в НАТО

Україна наступного тижня розпочне переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку України до її вступу в НАТО.

Про це 30 липня повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки», — повідомив Андрій Єрмак.