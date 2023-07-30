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Країни західної Африки дали хунті Нігеру тиждень, аби повернути чинного президента на посаду. Інакше «будуть силові заходи»

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Лідери Економічного співтовариства країн Західної Африки вимагають негайного звільнити й поновити на посаді обраного президента Нігеру Мохамеда Базума, який від 26 липня перебуває в увʼязненні.

Про це повідомляє France 24.

Якщо ці вимоги не виконають, Економічне співтовариство заявляє, що «буде вживати усіх заходів, які необхідні для відновлення конституційного порядку в Республіці Нігер — у тому числі застосування сили». Для цього начальники штабів оборони країн співтовариства мають зустрітися негайно.

Також країни оголосили про «зупинення всіх комерційних та фінансових операцій між державами-членами співтовариства та Нігером, а також про припинення енергетичних угод. Активи Нігеру в центральних і комерційних банках співтовариства заморожують і запроваджують заборону на поїздки.

30 липня в Нігері прихильники хунти вийшли на акцію підтримки військових. У частини учасників мітингу були російські прапори.

Прихильники перевороту тримають російський прапор. Столиця Нігеру, місто Ніамей, 30 липня 2023 року.

Прихильники перевороту тримають російський прапор. Столиця Нігеру, місто Ніамей, 30 липня 2023 року.

Getty Images / «Бабель»

Що відбувається в Нігері?

26 липня військові країни заявили, що президент країни Мохамед Базум усунений від влади. Сили оборони та безпеки вирішили «покласти край режиму через погіршення ситуації з безпекою і погане управління». У країні закрили кордони, оголосили комендантську годину і призупинили роботу всіх інституцій. Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя і здоровʼя Базума. Президента Базума обрали на виборах у 2021 році. Він вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в Західній Африці.

У 1960 році Нігер здобув незалежність від Франції. Відтоді в країні відбулися чотири успішні перевороти і кілька невдалих спроб повалення влади. Під час незалежності країною переважно правили військові лідери.