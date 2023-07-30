Сили оборони розповіли подробиці звільнення села Старомайорське Донецької області

Українські військові просувалися мінними полями для звільнення села Старомайорське на Донеччині, через тотальне мінування операція була унікальною.

Про це в етері телемарафону повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень.

Коли штурмовики подолали середину села Старомайорське, вийшли на південну околицю, то зіштовхнулися з тотальним мінуванням. «Росіяни замінували все, що тільки можливо, навіть наші спеціалісти зі ССО були спантеличені. Наші інженери мали багато роботи, а сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні», — сказав Шершень.

Через постійні пастки штурмовики просувалися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати розтяжки, а потім міни підривали. Якщо знаходили міну-пелюстку, то по ній били довгою палицею, аби вона підірвалась. Протипіхотні міни не чіпають, їх тільки позначають, бо під ними можуть бути допоміжні гранати.

Також, за словами Шершня, через замінованість українські інженери не змогли евакуювати трофейну техніку із села. Зараз у Старомайорському ситуація контрольована, село часом обстрілюють з артилерії та мінометів.