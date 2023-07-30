Збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу з фехтування. Харлан перемогла шаблістку зі США

Збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу з фехтування. Перемогу принесла Ольга Харлан — вона здолала шаблістку зі США.
Українська команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької виграла у команди зі США з рахунком 45:44. У півфіналі українки змагатимуться проти Франції.
- Раніше Міжнародна федерація фехтування скасувала обовʼязкове потискання рук після закінчення поєдинків. Рішення ухвалили після інциденту з Ольгою Харлан, яка відмовилася тиснути руку російській спортсменці. За це її дискваліфікували з Чемпіонату світу.
- 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що Харлан не мала можливості вибороти її на Чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.
- 29 липня жіноча збірна України з фехтування вийшла до чвертьфіналу змагань у командному турнірі на Чемпіонаті світу в Мілані.