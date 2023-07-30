Збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу з фехтування. Харлан перемогла шаблістку зі США

Збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу з фехтування. Перемогу принесла Ольга Харлан — вона здолала шаблістку зі США.

Українська команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької виграла у команди зі США з рахунком 45:44. У півфіналі українки змагатимуться проти Франції.