Українська команда з фехтування разом із Харлан вийшла у чвертьфінал Чемпіонату світу

Жіноча збірна України з фехтування вийшла до чвертьфіналу змагань у командному турнірі на Чемпіонаті світу в Мілані. Українська команда, у складі якої Аліна Комащук, Олена Кравецька, Юлія Бакастова та Ольга Харлан, перемогла суперниць з Узбекистану та Італії.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

До чвертьфіналу України вийшла завдяки двом перемогам у перших раундах. Українські фехтувальниці обіграли Узбекистан (45:27), а потім вибили зі змагань Італію (45:33), яка вважалася однією з фавориток турніру.

За вихід до півфіналу турніру Україна 30 липня змагатиметься з командою США.