МАГАТЕ: Пʼятий енергоблок Запорізької АЕС перевели в «холодний зупин»

Пʼятий енергоблок окупованої Запорізької атомної електростанції перевели у режим «холодний зупин», після переведення в «гарячий зупин» четвертого енергоблока.

Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), чиї інспектори перебувають на ЗАЕС.

Заявлено, що охолодити пʼятий реактор вирішили через «проведення ремонтних робіт на енергоблоці, які можливі лише у стані холодного зупину».

Це сталося через три дні після того, як четвертий енергоблок перевели з холодного в гарячий зупин. Тепер «пара з четвертого енергоблока використовується для очищення стічних вод». Інші реактори перебувають в режимі «холодний зупин».

В МАГАТЕ кажуть, що експерти організації пропонували встановити на ЗАЕС зовнішній паровий котел, щоб перевести всі енергоблоки в режим холодного зупину, проте російська адміністрація, вочевидь, на це не пішла. Також вони перевірили стан пʼятого енергоблока після його охолодження — обладнання в нормальному стані.

Щодо замінувань, усередині енергоблока експерти огранізації не виявили жодних мін чи вибухівки. Однак міни досі залишаються по периметру станції. Також окупанти не допускають експертів на дахи енергоблоків, де, за даними української розвідки, може бути вибухівка.