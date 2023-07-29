У Дніпрі від вибуху постраждали 9 людей. ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи

У Дніпрі на ранок кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по житловому будинку не змінилася — девʼятеро людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки, зафіксували ще пошкодження — це чотири житлові будинки навколо. Одна висотка, інші — двоповерхові. Зачепило ще три адміністративні споруди й сім автівок.
Після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи.
Також уночі росіяни вдарили з важкої артилерії по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки зʼясовують — жертв немає.
- 28 липня о 20:20 окупанти вдарили по Дніпру двома ракетами «Іскандер». Володимир Зеленський заявив, що росіяни атакували житловий будинок і будівлю регіонального управління СБУ. Обстріл пошкодив верхні поверхи 12-поверхової житлової новобудови.