У Дніпрі від вибуху постраждали 9 людей. ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи

У Дніпрі на ранок кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по житловому будинку не змінилася — девʼятеро людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки, зафіксували ще пошкодження — це чотири житлові будинки навколо. Одна висотка, інші — двоповерхові. Зачепило ще три адміністративні споруди й сім автівок.

Після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи.

Також уночі росіяни вдарили з важкої артилерії по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки зʼясовують — жертв немає.