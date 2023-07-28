Росіяни вдарили ракетою в житловий будинок Дніпра — є постраждалі

Росіяни під час повітряної тривоги 28 липня вдарили ракетою в житловий будинок Дніпра. За інформацією «Бабеля», зруйновано кілька поверхів будинку.

Росія випустила по місту ракету «Іскандер».

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що постраждали пʼятеро людей — четверо чоловіків віком від 18 до 53 років і 77-річна жінка. Усім допомогли, шпиталізація не знадобилася.

Пізніше Зеленський опублікував відео наслідків удару у Дніпрі по багатоповерхівці і підтвердив влучання у будівлю СБУ.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що в Дніпрі в багатоповерхівці зруйновані верхні поверхи, які не були заселені, — тому і обійшлося без великої кількості жертв.