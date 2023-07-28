Голові Державної судової адміністрації призначили заставу — він фігурант справи про хабарі суддям Верховного суду

Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 805,2 тисячі гривень голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову, який фігурує у справі про хабарі суддям Верховного суду.
Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 28 липня.
Крім того, на Сальнікова наклали такі процесуальні обов’язки:
- прибувати до слідчих, прокурора та суду за першою вимогою;
- не відлучатися за межі Києва без дозволу детектива, прокурора;
- повідомляти прокурора або детектива про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- не спілкуватись зі свідками;
- здати на зберігання до закордонні паспорти;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії обов’язків – до 24 вересня.
- Олексій Сальніков 5 березня 2023 року отримав від представника компанії $7 500, з який $5 000 треба було передати суддям за винесення потрібного рішення, а $2 500— залишити собі за посередницькі послуги. Надалі Сальніков обіцяв допомогти у винесенні рішення Верховного суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови Всеволода Князєва. Однак після того, як Князєва викрили на хабарі у $3 мільйони, поведінка Сальнікова різко змінилася — він почав ухилятися від вирішення питання, проте повертати отриманий хабар не збирався. 26 липня Олексій Сальніков отримав підозру у підбурюванні до хабарів.