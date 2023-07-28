Голові Державної судової адміністрації призначили заставу — він фігурант справи про хабарі суддям Верховного суду

Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 805,2 тисячі гривень голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову, який фігурує у справі про хабарі суддям Верховного суду.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 28 липня.

Крім того, на Сальнікова наклали такі процесуальні обов’язки:

прибувати до слідчих, прокурора та суду за першою вимогою;

не відлучатися за межі Києва без дозволу детектива, прокурора;

повідомляти прокурора або детектива про зміну свого місця проживання та місця роботи;

не спілкуватись зі свідками;

здати на зберігання до закордонні паспорти;

носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов’язків – до 24 вересня.