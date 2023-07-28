Президент Нігеру заявив, що демократія переможе. Напередодні у країні стався держпереворот

Президент Нігеру Мохамед Базум заявив, що демократія переможе, попри державний переворот на чолі з генералом Абдурахманом Чіаном, який стався напередодні.

Про це пише Associated Press.

Генерала ідентифікували як лідера Національної ради із захисту країни, групи солдатів президентської гвардії, які заявили, що влаштували переворот у Нігері.

Абдурахман Чіан звернувся до державного телебачення з проханням підтримати захоплення влади і розповідав, що причиною держперевороту стала боротьба проти «розкрадання державних коштів, проти безкарності, корупції у всіх її формах та кумівства». Додав, що готовий «поважати всі міжнародні зобовʼязання, взяті на себе Нігером», пише Jeune Afrique.

Тим часом президент каже, що «досягнення, отримані важкою працею, будуть збережені. Усі нігерійці, які люблять демократію та свободу, подбають про це».

Зараз тривають переговори із заколотниками і чинною владою. Поки що немає ясності щодо того, хто керує країною.

На фото біля парламенту Нігера ті, хто підтримує переворот, влаштували мітинг. У декого з них помітили прапори росії. Частина мітингувальників пізніше напала на штаб-квартиру партії президента Мохамеда Базума, підпаливши її.

Reuters

За день до цього США заявили, що не бачать слідів участі «ПВК Вагнер» у заколоті в Нігері.