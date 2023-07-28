Президент Нігеру заявив, що демократія переможе. Напередодні у країні стався держпереворот

Президент Нігеру Мохамед Базум заявив, що демократія переможе, попри державний переворот на чолі з генералом Абдурахманом Чіаном, який стався напередодні.
Про це пише Associated Press.
Генерала ідентифікували як лідера Національної ради із захисту країни, групи солдатів президентської гвардії, які заявили, що влаштували переворот у Нігері.
Абдурахман Чіан звернувся до державного телебачення з проханням підтримати захоплення влади і розповідав, що причиною держперевороту стала боротьба проти «розкрадання державних коштів, проти безкарності, корупції у всіх її формах та кумівства». Додав, що готовий «поважати всі міжнародні зобовʼязання, взяті на себе Нігером», пише Jeune Afrique.
Тим часом президент каже, що «досягнення, отримані важкою працею, будуть збережені. Усі нігерійці, які люблять демократію та свободу, подбають про це».
Зараз тривають переговори із заколотниками і чинною владою. Поки що немає ясності щодо того, хто керує країною.
На фото біля парламенту Нігера ті, хто підтримує переворот, влаштували мітинг. У декого з них помітили прапори росії. Частина мітингувальників пізніше напала на штаб-квартиру партії президента Мохамеда Базума, підпаливши її.
За день до цього США заявили, що не бачать слідів участі «ПВК Вагнер» у заколоті в Нігері.
- Мохамед Базум – сьомий президент Нігеру, прийшов до влади у 2021 році. За кілька днів до того, як Мохамед Базум склав присягу, у березні 2021 року, у Нігері зірвали спробу державного перевороту. Після здобуття незалежності від Франції в 1960 році в цій країні відбулося чотири військові перевороти.
- 26 липня група солдатів президентської гвардії Нігеру затримала лідера країни Мохамеда Базума. Його заблокували в президентському палаці у столиці Ніамеї. Солдати перекрили підʼїзди до палацу і кількох міністерств і взяли під контроль усі дороги, які ведуть до національного телеканалу.
- Сполучені Штати закликали звільнити Базума. Європейський Союз та ООН засудили повстання та заявили про занепокоєння.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен, який розмовляв з Базумом, поки його тримали під вартою в президентському палаці, заявив, що економічне та безпекове партнерство США з Нігером залежить від продовження демократичного правління.
- Пізно ввечері 26 липня у Нігері військові заявили, що президент країни Мохамед Базум усунений від влади.