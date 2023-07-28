Президент підписав закон про зміну дати святкових днів. Різдво тепер святкуватимуть 25 грудня

Президент підписав закон № 9431 про зміну дати святкових днів. Володимир Зеленський 28 червня самостійно подав до Верховної Ради закон про зміну дати святкових днів.

Відтепер в Україні святкуватимуть:

25 грудня — Різдво Христове (замість 7 січня).

15 липня — День Української Державності (замість 28 липня). Він вшановує памʼять видатного державотворця, святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

1 жовтня — День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня). Свято повʼязане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

24 травня на архієрейському соборі Православна церква України (ПЦУ) вирішила перейти на новоюліанський календар. З 1 вересня календарна реформа набуває чинності, однак її ще мають остаточно затвердити 27 липня рішенням Помісного собору. Відтепер Різдво святкуватиметься 25 грудня, а не 7 січня, Покрова — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня, а День святого Миколая — 6 грудня. Зміни не торкнуться Великодня та Трійці.

27 липня Православна церква України затвердила перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення священники ухвалили під час Помісного собору Православної церкви України, що відбувся в Софії Київській.