Міноборони Британії заперечує, що помилково надіслані до Малі листи містили секретну інформацію

Міністерство оборони Великої Британії відреагувало на публікацію The Times, у якій стверджувалося, що британські чиновники помилково надіслали електронні листи із секретною інформацією до Малі.
Британське оборонне відомство запевняє, що чиновники надіслали лише 20 листів, які не містили державних таємниць. Там впевнені, що «не було жодного порушення операційної безпеки чи розкриття технічних даних».
Водночас у Міноборони Британії заявили, що розслідування інциденту триває.
- Раніше газета Financial Times писала, що протягом понад 10 років мільйони електронних листів, повʼязаних зі Збройними силами США, помилково відправляли до Малі. Причиною теж стала помилка — до адреси електронної пошти одержувача додавали ідентифікатор .ML замість військового домену .MIL.