Чиновники Міністерства оборони Великої Британії випадково надіслали електронні листи із секретною інформацією до західноафриканської країни Малі.

Про це пише The Times.

Британські чиновники намагалися звʼязатися з Пентагоном, який використовує доменне ім’я «.MIL». Вони помилково пропустили «i» і натомість надіслали лист в Малі, яка використовує доменне ім’я «.ML».

Ця країна була однією з шести, яким путін пообіцяв безкоштовне зерно, а військовий чиновник Малі Ассімі Гоїта звернувся до «ПВК Вагнера» за допомогою у придушенні опору повстанців-джихадистів. Гоїта був на саміті в Санкт-Петербурзі й отримав нагороду від росіян.

Більшість електронних листів, надісланих до Малі, містили внутрішні дані Міноборони Британії, наприклад, розклад відпусток посадовців. Але частина документів стосувалися британських досліджень гіперзвукових ракет. За цим фактом уже почали розслідування.