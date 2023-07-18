FT: Інформацію про Збройні сили США десятиліттями помилково відправляли в Малі

Протягом понад 10 років мільйони електронних листів, повʼязаних зі Збройними силами США, помилково відправляли до західноафриканської країни Малі.

Про це пише Financial Times.

Причиною цьому стала помилка — до адреси електронної пошти одержувача додавали ідентифікатор «.ML» замість військового домену «.MIL».

Значна частина листів — це спам, серед них не було засекречених. Але деякі повідомлення містять конфіденційні дані про військових США та їхні родини. За даними журналістів, в електронних листах були медичні записи, інформація про документи, що посвідчують особу, списки персоналу на військових базах, фотографії військових баз, звіти військово-морської інспекції, списки екіпажів кораблів, податкові записи тощо.

Один з листів, надісланий на початку цього року, містив маршрут поїздки начальника штабу армії США, генерала Джеймса Макконвілла до Індонезії. Там був «повний список номерів кімнат», а також «подробиці отримання ключа від номера Макконвілла у Grand Hyatt Jakarta».

Також на помилкову адресу надійшли вісім листів від Міноборони Австралії, призначених для США. У них ішлося про проблеми корозії, які впливають на австралійські винищувачі F-35.