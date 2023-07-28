Саудівська Аравія викликала данського дипломата через спалення Корану

Саудівська Аравія викликала тимчасового повіреного у справах Данії через нещодавнє спалення Корану в Копенгагені.

Про це пише Al Jazeera.

Данська ультраправа група Danske Patrioter 24 липня опублікувала відео з чоловіком, який спалює Коран. За останній тиждень ультраправі активісти кілька разів спалили священну книгу ісламу перед посольствами Іраку, Єгипту та Туреччини.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен засудив спалення Корану. Він заявив, що цей «ганебний акт» спрямований на «провокацію і створення розколу», але зазначив, що осквернення Корану не є злочином у Данії.

В МЗС Саудівської Аравії тимчасовому повіреному у справах Данії передали ноту. У ній від імені королівства вимагають припинити «ганебні дії, які порушують усі релігійні вчення, закони та міжнародні норми».