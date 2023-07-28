США передадуть Україні безпілотники Skydio для документування воєнних злочинів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передасть Офісу генерального прокурора України девʼять автономних безпілотників. Їх подарувала американська компанія Skydio.
Про це повідомили у пресслужбі USAID.
Безпілотники Skydio 2+ з камерами 4K допоможуть українським правоохоронцям документувати воєнні злочини.
Від 24 лютого минулого року за підтримки USAID уже задокументовані понад 40 тисяч воєнних злочинів росії.
- 18 липня адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер пообіцяла виділити $250 мільйонів на допомогу українським аграріям.
- Напередодні Пауер відвідала штаб ДСНС у Києві, де оголосила про виділення гуманітарної допомоги від США на понад $500 мільйонів. Вона також передала українським рятувальникам обладнання на $2,3 мільйона.