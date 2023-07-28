Генштаб: За добу Сили оборони України знищили понад 500 росіян і 30 ворожих артсистем

Російські війська невдало наступали на околицях Надії на Лиманському напрямку. Українські захисники також успішно відбили атаки ворога на заході та півдні Кліщіївки Донецької області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Атаки окупантів відбиті на околицях Авдіївки і Марʼїнки. На Шахтарському напрямку Сили оборони України звільнили село Старомайорське.

Росіяни намагалися повернути позиції на околицях Рівнополя та Макарівки в Донецькій області, але спроби були невдалими.

Протягом минулої доби українська авіація вдарила по зосередженню військ рф, а також по зенітно-ракетних системах ворога і командному посту. Українські захисники перехопили 8 дронів Shahed і 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Ракетно-артилерійські війська вразили командний пункт, зону зосередження окупантів, 5 артилерійських систем, склад пально-мастильних матеріалів і станцію радіоелектронної боротьби.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 560 військових, 4 танки, 14 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем і систему ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 244 830 росіян.