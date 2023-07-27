Росіяни вдарили «Калібрами» по портовій інфраструктурі Одещини

Уночі проти 27 липня російські війська вдарили по портовій інфраструктурі Одещини.
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
Ракети «Калібр» випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті — це заважало виявити їх.
Окупанти влучили в одну з адмінбудівель порту і вбили цивільного співробітника. Також пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони і два автомобілі.
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. Атаки продовжуються.