NYT: Джо Байден таємно наказав передати до Міжнародного кримінального суду докази воєнних злочинів росіян в Україні

За даними посадовців, американські спецслужби зібрали інформацію, зокрема подробиці про рішення росії навмисно завдати удару по цивільній інфраструктурі в Україні та насильно депортувати тисячі українських дітей з окупованої території. Вони вже поділилися деякими з цих доказів з українською прокуратурою, але утрималися ділитися з МКС.

У грудні 2022 року Конгрес послабив обмеження, які не дозволяли йому надавати допомогу суду в розслідуванні звірств росіян. Але адміністрація Байдена висловила підтримку суду, коли той у березні вирішив видати ордер на арешт путіна через депортації дітей. Однак за лаштунками точилися запеклі внутрішні суперечки про те, чи слід ділитися розвідувальними даними, що проливають світло на дії російських офіційних осіб. У той час як Міністерство юстиції та Державний департамент підтримали це, Пентагон виступив проти такого кроку, адже побоюється прецеденту для притягнення до відповідальності американських військових, зокрема за події в Афганістані.