Сенатори двох палат закликають президента США надати Міжнародному кримінальному суду докази воєнних злочинів росіян

Двопартійна група сенаторів закликає президента США Джо Байдена підтримати Міжнародний кримінальний суд і надати докази воєнних злочинів росії в Україні.

Про це пише CNN з посиланням на лист сенаторів.

У листі сказано, що Сполучені Штати досі не поділилися з МКС ключовими доказами, які могли б допомогти переслідувати російську верхівку. Законодавці «вітають значну допомогу», надану адміністрацією Джо Байдена для документування злочинів рф, але визначають високу роль МКС у розслідуванні.