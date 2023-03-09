NYT: Пентагон блокує передачу до МКС доказів звірств росії в Україні, які зібрали американські спецслужби

Пентагон блокує передачу адміністрацією Джо Байдена Міжнародному кримінальному суду в Гаазі доказів про звірства росії в Україні, які зібрали американські спецслужби. Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на чинних та колишніх посадовців, які поінформовані з цього питання. Американські воєначальники виступають проти допомоги суду в розслідуванні справ щодо росіян, бо побоюються створення прецеденту, який може допомогти суду притягнути до відповідальності американців. За словами чиновників, решта адміністрації, включаючи спецслужби, Державний департамент і Міністерство юстиції, виступає за передачу свідчень до суду.

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Докази американських спецслужб включають деталі щодо розслідування, яке головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розпочав після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Інформація включає матеріали про рішення російських чиновників навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі і викрадати тисячі українських дітей з окупованих територій. За словами офіційних осіб, Рада національної безпеки скликала 3 лютого засідання на рівні Кабінету міністрів у спробі вирішити суперечку, але міністр оборони Ллойд Остін продовжував заперечувати. Остаточне рішення Байден ще не ухвалив.

Міжнародний кримінальний суд створили у 2002 році як постійний орган для розслідування воєнних злочинів, геноциду та злочинів проти людяності. Створили його на основі Римського статуту. Сполучені Штати тривалий час трималися на відстані від МКС, побоюючись, що суд може колись спробувати притягнути до відповідальності американців.

Президент Білл Клінтон підписав Римський статут у 2000 році, але, назвавши його недосконалим, не відправив до Сенату на ратифікацію. У 2002 році президент Джордж Буш фактично відкликав цей підпис. Конгрес, зі свого боку, у 1999 та 2002 роках ухвалив закони, які обмежували підтримку, яку уряд міг надати суду. У листопаді 2017 року прокурор МКС Фату Бенсуда оголосила, що вона буде вимагати дозволу суддів МКС для розслідування дій американських військових в Афганістані. У відповідь адміністрація Трампа запровадила санкції щодо персоналу суду.