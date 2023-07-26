В Україні зʼявиться Державний реєстр санкцій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 8392 про створення Державного реєстру санкцій.

Інформація про всіх людей та компанії, щодо яких запровадили санкції, стане публічною. Реєстр вестиме Апарат Ради національної безпеки українською та англійською мовами.

У реєстрі будуть: