Рада Україна — НАТО провела друге засідання. Там засудили вихід росії із «зернової угоди» й обстріл півдня України

За підсумками Ради Україна — НАТО генсек Альянсу Єнс Столтенберг засудив рішення росії вийти із «зернової угоди» та заявив про значні ризики для стабільності регіону.

Рада сьогодні провела своє друге засідання, де «рішуче засудили останні російські ракетні удари по Одесі, Миколаєву та інших портових містах, зокрема по дунайському портовому місту Рені біля румунського кордону».

Північноатлантичний Альянс та його члени підтвердили, що продовжать посилене спостереження і розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.