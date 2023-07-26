Рада Україна — НАТО провела друге засідання. Там засудили вихід росії із «зернової угоди» й обстріл півдня України

За підсумками Ради Україна — НАТО генсек Альянсу Єнс Столтенберг засудив рішення росії вийти із «зернової угоди» та заявив про значні ризики для стабільності регіону.
Рада сьогодні провела своє друге засідання, де «рішуче засудили останні російські ракетні удари по Одесі, Миколаєву та інших портових містах, зокрема по дунайському портовому місту Рені біля румунського кордону».
Північноатлантичний Альянс та його члени підтвердили, що продовжать посилене спостереження і розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.
- 23 липня на запит президента Володимира Зеленського генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав засідання Ради Україна — НАТО через припинення росією «зернової угоди». Речниця НАТО Оана Лунгеску зазначила, що сторони зустрінуться на рівні послів для «консультацій щодо останніх подій та обговорення транспортування українського зерна Чорним морем».