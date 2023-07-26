Омбудсман Лубінець закликав світ відреагували на «ганебні судилища» військових батальйону «Айдар» у росії

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на суд над 18 військовими батальйону «Айдар», який проходить у росії.

Українським військовослужбовцям закидають насильницьке захоплення влади, зміну конституційного ладу так званої «ДНР» і участь у діяльності терористичної організації.

«Це чергове судилище, яке підтверджує всьому світу, що росія робить злочинців із тих, хто боронив рідну землю», — написав омбудсман, закликаючи світ відреагувати на «такі ганебні судилища захисників України».

Лубінець наголосив, що дії росії щодо українських військових — це порушення Женевської конвенції, «за що країна-агресор повинна постати перед судом».