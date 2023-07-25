У росії розпочався суд над 18 військовими батальйону «Айдар».

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

Слухання справи по суті почалося в Південному окружному військовому суді. Українців звинувачують в участі в терористичній організації, насильницькому захопленні влади та зміні конституційного ладу «ДНР». Суд перекваліфікує усе це на статті російського законодавства.