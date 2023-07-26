«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси Київ — Львів на кінець липня

Компанія «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на додаткові рейси поїздів між Києвом та Львовом на 28, 30 та 31 липня — це пікові дати.

Про це пише пресслужба перевізника.

У пʼятницю, 28 липня, у рейс відправиться поїзд 163/164 Київ — Львів. Зі столиці він виїде о 06:28, а до Львова доїде о 13:58. Зворотно: зі Львова о 14:50, прибуття до Києва о 22:47.

Також додаткові рейси здійснить поїзд 191/192. Він відправлятиметься з Києва о 07:05 та прибуватиме о 14:49 до Львова 30, 31 липня. Зворотно: відправлення зі Львова о 14:37, прибуття до Києва о 22:05.

Квитки вже можна купити в застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.