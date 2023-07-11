«Укрзалізниця» додала Інтерсіті+ на маршрут Київ — Харків

«Укрзалізниця» призначає Інтерсіті+ № 720/719 за маршрутом Київ — Харків, оскільки це один iз найбільш популярних і завантажених напрямків.

Тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem № 720 вирушатиме з Києва з 16 липня по 9 серпня по неділях, середах і пʼятницях о 23:53 та прибуватиме до Харкова о 05:04.

У зворотному напрямку, з Харкова, поїзд № 719 вирушатиме з 16 липня по неділях, середах і пʼятницях о 23:33 та прибуватиме до Києва о 04:56.

З 19 липня розклад поїзда буде незначним чином змінено через ремонтні роботи на дільниці курсування.

Квитки на поїзд вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.