Rheinmetall передасть Україні дві системи ППО Skynex у наступному півріччі

Німецький оборонний концерн Rheinmetall за кілька місяців передасть Україні два зенітні гарматні комплекси ближньої дії Skynex.

Про це пише пресслужба компанії.

Системи Skynex планують встановити на нові військові вантажівки Rheinmetall HX 8x8.

Розробник стверджує, що Skynex може збивати безпілотники та крилаті ракети. Вона веде постійний вогонь 35-мм боєприпасами.