Нардепа Олександра Пономарьова заарештували. Його підозрюють у держзраді

Печерський райсуд Києва відправив у СІЗО на два місяці без права внесення застави нардепа від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Олександра Пономарьова.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Депутату загрожує до 15 років увʼязнення.

24 липня 2023 року Служба безпеки України повідомила Олександру Пономарьову про підозру в державній зраді, йому закидають добровільну співпрацю з окупантами на окупованій території Запорізької області (ось деталі). За даними СБУ, Пономарьов перереєстрував свої компанії за російським законодавством, відкрив рахунки в місцевих «філіях» російських банків. Його заводи постачали пально-мастильні матеріали для окупантів і надавали їм техніку, щоб ті облаштували фортифікаційні споруди. Пізніше нардеп виїхав до Києва і продовжив звідти координувати підприємства, які допомагають росіянам у війні проти України.