Нардеп від ОПзЖ Олександр Пономарьов за пів року перебування в Бердянську контактував із ФСБ та допомагав із ремонтом у місті

Народний депутат від забороненої в Україні партії ОПзЖ Олександр Пономарьов, якого підозрюють у держзраді, пів року перебував в окупованому Бердянську, де контактував із представниками ФСБ та окупаційної влади, допомагав проводити ремонтні роботи в місті та перезапустив виробництво моторних олив на своїх підприємствах.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода «Схеми».

Журналісти отримали доступ до біллінгів мобільного телефону Олександра Пономарьова. Депутат виїхав з Києва у Бердянськ в ніч на 25 лютого 2022 року – там розташований мажоритарний округ, за яким Пономарьов обрався до парламенту. По приїзду Пономарьов вирушив на своє агропідприємство «Бердянські жниварки», а ночувати поїхав на колись державну базу відпочинку «Лебеді» на Бердянській косі, записану на сестру депутата. 27 — 28 лютого, коли російська техніка зайшла в місто і повністю його окупувала, Пономарьов з коси не виїжджав.

Протягом наступних трьох тижнів він майже щодня відвідував власні підприємства – «Бердянські жниварки» «Азмол» та «НВП Агрінол» – та ввечері повертався на базу відпочинку «Лебеді». Згідно з біллінгами, часом його телефон потрапляв у зону дії веж поблизу міської ради, де окупанти розмістили свій штаб. Зокрема, 1 березня, коли у місто зайшли сили Росгвардії та захопили будівлю міськради, телефон депутата перебував там протягом двох годин.

Увечері 20 березня його телефон вимкнувся, а 21 березня соратники по партії заявили про «викрадення» Пономарьова. Сам депутат у коментарі «Схемам» стверджує, що у Бердянську був у слідчому ізоляторі, проти нього застосовували «хімпрепарати» та «фізичний вплив». Журналісти встановили, що принаймні 10 днів він перебував на іншій базі відпочинку на косі — «Парус», а такж зʼясували, що нардепу дозволяли передавати необхідні речі та комунікувати з родичами і помічниками. Контакт із ним забезпечував представник окупантів – працівник ФСБ з позивним «Богун». Сам Пономарьов у коментарі «Схемам» підтвердив, що спілкувався з ним, але переконує, що відносини були як між «підслідним та слідчим», «під тиском».

Перехоплення телефонних розмов показує, що «Богун» і Пономарьов знайшли спільну мову і депутат погодився запустити роботу бізнесу.

Сам нардеп у розмові з журналістами переконує, що контроль над своїми підприємствами він втратив у перший день, коли в місто зайшли окупанти, і бізнес його перестав працювати. Утім 30 березня 2022 року депутат з’явився на власних підприємствах і згодом дав команду запускати робочі процеси. Журналісти встановили, що підприємства депутата після початку окупації та з приїздом туди Пономарьова продовжили виробництво моторних олив, а сировину завозили з росії, туди ж відправляли і щонайменше частину продукції.

«Схеми» встановили, що компанії Пономарьова також допомагали окупаційній владі проводити ремонтні роботи у місті. Про це свідчать записи телефонних перехоплень за квітень 2022, на яких «мер» Бердянська Олександр Сауленко у розмові з «заступником» Михайлом Грицаєм обговорюють, що команду щодо ремонту може дати лише Пономарьов, але це можна зробити через домовленості зі згаданим працівником ФСБ «Богуном». У липні 2022 року компанії Пономарьова на це погодились.

Як Пономарьов повернувся в Україну? У мережі є відео за вересень 2022, де він разом з помічницею Софією у торговельному центрі у Сімферополі. З Криму через рф Пономарьов виїхав на власному авто з українськими номерами до Грузії, де у депутата теж виробництво моторних олив. Депутат заїхав в Україну потягом через пункт пропуску «Мостиська» 17 січня 2023 року. Вже 19 січня він вперше після тривалої відсутності з’явився у Верховній Раді.