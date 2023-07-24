Парламент Ізраїлю остаточно схвалив судову реформу, яка спричинила багатотисячні протести

Парламент Ізраїлю (Кнесет) схвалив законопроєкт, який обмежить можливість суддів скасовувати рішення та призначення уряду.

Цей крок є частиною ширшого плану керівної коаліції премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу щодо обмеження повноважень судової влади, пише Bloomberg.

56 депутатів з опозиції залишили пленум на знак протесту і не були присутні на голосуванні. Втім, закон пройшов завдяки підтримці 64 депутатів коаліції.

В останній момент за реформу виступив навіть міністр оборони країни Йоав Галант, якого опозиція називала «голосом розуму».

Міністр юстиції Ярів Левін заявив, що, проголосувавши за судову реформу, парламентарі зробили «перший крок в історичному процесі виправлення судової системи та відновлення повноважень, які протягом багатьох років були відібрані в уряду та Кнесету».

В Ізраїлі вважають, що судова реформа, яка, по суті, означає повну концентрацію влади в руках уряду, ускладнить відносини Ізраїлю із західними партнерами та відлякає міжнародних інвесторів.

Мета судової реформи – обмежити повноваження Верховного суду, який в Ізраїлі, що не має Конституції, виконує функції стримування виконавчої та законодавчої влади. Поправки передбачають, що будь-яке вето Верховного суду може бути подолано простою парламентською більшістю в 61 голос. Іншими словами, правляча коаліція, яка якраз і має більшість крісел у Кнесеті, тепер зможе завжди обходити заборони судової влади і безперешкодно ухвалювати або скасовувати будь-які закони.

З лютого до квітня цього року мільйони ізраїльтян виходили на вулиці міст, протестуючи проти судової реформи уряду.