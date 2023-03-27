Премʼєр Ізраїлю на тлі протестів відклав голосування за судову реформу до кінця липня

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу погодився відтермінувати до кінця липня ухвалення суперечливого закону про судову реформу. Причиною цього стали масові протести в країні.

Про це пише The Guardian із посиланням на заяву ультраправої партії Jewish Power, яка очолює процес реформування.

На наступній сесії ізраїльського парламенту (Кнесету), що розпочнеться в травні, розглянуть зміни до реформи — її хочуть ухвалити «шляхом діалогу».

«Це вказує на те, що Нетаньягу фактично призупинив законопроєкт, але не відмовився від нього. Це золота середина, яка навряд чи повністю заспокоїть будь-яку зі сторін, але дозволить премʼєр-міністру виграти час», — зазначає видання.

Сам Нетаньягу ще не виступив зі зверненням стосовно відстрочки суперечливої реформи.

Водночас Jewish Power заявила, що глава уряду Ізраїлю схвалив формування цивільної «національної гвардії», яка підпорядковуватиметься Міністерству національної безпеки під головуванням Ітамара Бен-Гвіра. Саме цей момент був компромісним під час відтермінування реформи.

Напередодні повідомлялося, що міністр нацбезпеки та лідер парламенту Ізраїлю Бен-Гвір пригрозив піти з уряду, якщо закон про судову реформу буде заморожено.

«Якщо Бен-Гвір вийде з уряду та вийде з коаліції, коаліція більше не матиме більшості, і уряд, швидше за все, розпадеться», — писав тоді Jerusalem Post.