В Ізраїлі масштабні протести із сутичками. Люди вийшли проти судової реформи уряду Біньяміна Нетаньягу

Після того, як премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ввечері 26 березня відправив у відставку міністра оборони Йоава Галланта, який не погоджувався із судовою реформою, тисячі ізраїльтян вийшли на протести.

Судова реформа, проти якої виступив ізраїльський міністр оборони, дозволила б уряду контролювати призначення суддів Верховного суду. Її також не підтримують у суспільстві, тому протести тривають ще з лютого 2023, а зараз вони масштабувалися.

З ночі 26 березня до ранку 27 березня ізраїльтяни блокують вулиці й палять покришки. Частина протестувальників прорвалася до резиденції премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньяху, де людей відтісняли водометами. У понеділок вранці сталися сутички за участю поліції, яка почала розганяти протест на шосе Аялон у Тель-Авіві.

Раніше проти судової реформи на протести виходили жінки в темно-червоних мантіях і білих ковпаках, за аналогією з романом «Розповідь служниці». Вони вимагали скасувати реформу, яку просуває прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу, тому що вважають, що демократія в Ізраїлі може перетворитися на жахливу антиутопію, де жінок позбавляють їхніх прав.