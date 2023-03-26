Премʼєр Ізраїлю Нетаньягу звільнив міністра оборони Галланта. Люди вийшли на протест

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 26 березня відправив у відставку міністра оборони Йоава Галланта після незгоди посадовця із судовою реформою. Тепер у Нетаньягу є 48 годин, щоб призначити нового міністра оборони.

Про це повідомляє JPost.

Напередодні Галлант закликав премʼєра зупинити судову реформу, щоб детальніше обговорити її й досягти компромісу з опонентами.

У своєму першому дописі після звільнення Галлант зазначив, що безпека держави Ізраїль завжди була й буде місією його життя.

Видання The Times of Israel пише, що тисячі ізраїльтян вийшли на вулиці після того, як Нетаньягу звільнив міністра оборони.

Протестувальники блокують шосе Аялон у Тель-Авіві в обох напрямках. Люди також збираються біля будинку Нетаньягу в Єрусалимі.

Чому реформа породила конфлікт

Судова реформа, запропонована міністром юстиції Яривом Левіним, стала однією з найрезонансніших ініціатив нового уряду. Вона обмежує повноваження Верховного суду щодо законів і рішень уряду, а останньому віддає контроль за відбором суддів. Отже, більшість у парламенті зможе ухвалити закон, навіть якщо суд визнає його антиконституційним. Критики кажуть, що цей крок руйнує ізраїльську систему стримувань і противаг та штовхає її до автократії.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав Нетаньягу досягти компромісу зі своїми політичними опонентами та відтермінувати суперечливу судову реформу, однак уряд все одно представив її в парламенті.

Справа Біньяміна Нетаньягу

Нетаньягу в Ізраїлі звинувачують у шахрайстві, корупції та державній зраді. Якщо суд визнає його винним у корупції, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Максимальне покарання за іншими пунктами обвинувачення становить три роки.

Він звинувачення відкидає, називаючи себе «жертвою полювання на відьом», а необхідність реформи мотивує надмірністю влади судової системи, зокрема нібито втручанням у політичні рішення.

Опоненти Нетаньягу вважають, що премʼєр мотивований особистою неприязню до правової системи та має глибокий конфлікт інтересів. Запропонована судова реформа, на їхню думку, може допомогти Нетаньягу уникнути обвинувального вироку або взагалі призвести до закриття судової справи.