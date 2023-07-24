Голова «Укргідроенерго» пояснив, за яких обставин буде недоцільно відновлювати Каховську ГЕС

Генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в інтервʼю Forbes пояснив, чому доцільність відбудови Каховської ГЕС може бути під питанням.

У липні уряд ухвалив постанову про експериментальний проєкт початку відбудови Каховської ГЕС, який передбачає два етапи.

проєктування тимчасових гребель Каховського гідровузла і будівництво підпірної споруди біля Дніпровської ГЕС;

обстеження й демонтаж зруйнованих споруд, розробку проєкту будівництва Каховської ГЕС і зведення тимчасової греблі (після деокупації).

Лише після цього розпочнеться будівництво нової гідроелектростанції.

На запитання журналіста, чи доцільно взагалі відбудовувати ГЕС з огляду на розвиток energy storage, Сирота пояснив, що з існуванням водосховища повʼязані кілька питань:

Як покрити дефіцит води в Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, які залежали від поставок із Каховського водосховища? Херсонська область втратила 94% води для сільського господарства та промисловості. Втрата Дніпропетровської області — 64%, Запорізької — 70%. Повноцінної альтернативи немає.

Як компенсувати втрату зрошувальної системи, яка живилась із Каховського водосховища? Також без Каховського водосховища неможливо відновити водопостачання Криму після його деокупації.

Як забезпечити водою Запорізьку АЕС після деокупації? Повноцінний запуск станції після деокупації неможливий без відновлення Каховського водосховища.

Як забезпечити річкове судноплавство Дніпром? Наразі глибина на місці Каховського водосховища — до 2 м проти 16 м водосховища.

«Якщо ми зможемо розвʼязувати ці питання без відновлення Каховської ГЕС, тоді можна буде обговорювати, чи є доцільним будівництво гідроелектростанції. Проте наразі ГЕС — єдине розвʼязання цих проблем», — зазначив Ігор Сирота.